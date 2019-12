Overweeg je om in 2020 op aardgas te gaan rijden? Hier geven we een overzicht van 5 nieuwe CNG-wagens die in 2020 op de markt komen.

Skoda Scala G-Tec

Skoda komt begin 2020 met een CNG-versie van z’n recent geïntroduceerde Scala. De Skoda Scala G-Tec is een compacte hatchback en vormt interne competitie voor o.a. de Golf 8 CNG die er binnenkort ook aankomt.

Skoda Kamiq G-Tec

Ook de Kamiq, een nieuwe compacte SUV die Skoda in 2019 introduceerde, mag in 2020 aan de CNG.

Audi A5 Sportback g-tron

Na de WLTP-perikelen uit 2019 brengt Audi de A5 op aardgas terug. De auto verbruikt op papier 3,8 kg CNG per 100 km (NEDC 2.0) en kost in België minstens 44.700€. In januari zal hij te zien zijn op het autosalon van Brussel.

Volkswagen Eco Up

Bij Volkswagen komt de Up op aardgas terug uit een winterslaap. De 2020-editie kost 16.300€ en verbruikt in theorie 2,9 kg CNG per 100 km.

Volkswagen Golf 8 TGi

En ook de nieuwe Golf 8 krijgt binnenkort een motorversie die aardgas lust. Specificaties zijn nog niet bekend.

Wil je weten welke CNG-wagens je nu al kan kopen, dan kan je hier terecht.