De gloednieuwe VW Golf, die begin 2020 gelanceerd wordt, krijgt naast klassieke motorisaties ook twee plug-in hybride aandrijflijnen in de optielijst.

Afgelopen oktober onthulde Volkswagen de achtste generatie van de Golf, één van de meest succesvolle auto’s aller tijden. De Golf 8 wordt vanaf begin 2020 leverbaar met klassieke motoren; een 1.5 benzine met 130 pk, een 1.5 benzine met 150 pk, een 2.0 diesel met 115 pk en een 2.0 diesel met 150 pk. Verder ook een 1.5 eTSI milde hybride met 150 pk, die later ook verkrijgbaar zal zijn met 110 pk of 130 pk.

De vorige (zevende) generatie Golf was leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn, en ook deze setup komt naar de nieuwe Golf. De Golf 8 krijgt zelfs de keuze uit twee plug-in hybride motoren; één met 150 kW vermogen en één met 180 kW. De krachtigste versie krijgt, net als de zevende generatie Golf PHEV, de “GTE” badge. Wat de naamgeving wordt van de 150 kW versie is nog niet duidelijk.

Los van het vermogen, zijn verdere specificaties nog onbekend. We denken wel dat de batterij groot genoeg zal zijn, en de CO2-uitstoot laag genoeg, om hem in België voor 100% fiscaal aftrekbaar te maken. We verwachten dat de nieuwe plug-in hybride Golf ten vroegste eind 2020 of begin 2021 op de markt komt.