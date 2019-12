Aantal auto’s op gas neemt in 2019 opnieuw af in België

Het aantal personenwagens dat in België op gas rijdt neemt jaar na jaar af. Ook in 2019 zette dit fenomeen zich verder.

Ondanks de inspanningen van de CNG-lobby wordt rijden op gas hoe langer hoe meer een marginaal verschijnsel. In 2015 reden in België nog 18.9671 personenwagens op gas (CNG en LPG). In 2016 daalde dat cijfer naar 17.238, in 2017 naar 15.965, in 2018 naar 15.500 en dit jaar (2019) naar 14.924.

In 2019 stak het aantal elektrische personenwagens dat in België rondrijdt ook het aantal auto’s op gas voorbij. In 2018 reden in België 9.244 personenwagens met uitsluitend een elektrische motor rond (met uitzondering van de hybrides dus), en in 2019 steeg dat aantal naar 15.338.

Ook de hybrides zitten in de lift, met een wagenpark dat aangroeide van 87.012 in 2018 naar 110.984 in 2019.

Wie overweegt om op gas te rijden kan in januari terecht op het autosalon van Brussel. Hier vind je een overzicht van nieuwe gasauto’s die er voorgesteld zullen worden.