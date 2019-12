BMW’s deelautoplatform DriveNow geeft er vanaf 1 maart 2020 de brui aan in Brussel. Het concept is er niet winstgevend.

DriveNow, een deelautobedrijf dat volledig in het bezit was van BMW, biedt deelauto’s aan in verschillende wereldsteden. In Brussel begon het z’n activiteiten in juli 2016. Momenteel telt het platform in onze hoofdstad 300 deelauto’s (verschillende modellen van Mini en BMW) en 26.000 gebruikers.

Enkele maanden geleden ging DriveNow een merger aan met Car2go, het internationale deelautoplatform van Daimler. Vanaf 2020 gaan zij samen verder onder de nieuwe naam ShareNow. Maar dat is dus buiten Brussel gerekend, waar DriveNow de transitie naar ShareNow niet zal maken, en vanaf 1 maart 2020 alle activiteiten stopzet.

Verliezen stapelen zich op

DriveNow zegt in Brussel geen winst te kunnen maken, ook niet in de nabije toekomst. De verliezen hebben zich de afgelopen jaren dan ook opgestapeld. In 2016, 2017 en 2018 leedt DriveNow Brussel respectievelijk €2,24, €3,25 en €2,93 miljoen verlies.

Wie nog wil autodelen in onze hoofdstad hoeft echter niet te treuren. Er zijn immers nog andere deelautobedrijven actief in Brussel en daarbuiten. Hier vind je een overzicht van alle autodeelplatformen in België.

DriveNow, binnenkort ShareNow, gaat wel verder in een heel aantal andere wereldsteden. Onder andere Amsterdam, Parijs en Madrid blijven genieten van hun diensten.