Volvo start serieproductie elektrische trucks, maar België moet wachten

Volvo Trucks heeft de serieproductie opgestart van z’n elektrische vrachtwagens, de FE en FL Electric.

Niet enkel de auto-industrie ondergaat een elektrificatie-kuur, ook vrachtwagen-fabrikanten ervaren hoe langer hoe meer druk om elektrisch te gaan. Volvo heeft daarom elektrische versies klaar gestoomd van z’n FE (3 asser) en FL (2 asser) vrachtwagens.

De FE Electric beschikt over een batterij van 200 kWh, goed voor een rijbereik tot 120 km. De FL Electric krijgt tot 300 kWh, goed voor tot 260 km actieradius (cijfers volgens Volvo).

13 ton laadvermogen

De FL Electric kan tot 5,7 ton laden, terwijl de FE Electric 13,4 ton mag vervoeren.

Volvo Trucks heeft vorige maand de serieproductie van beide vrachtauto’s opgestart, maar voert de leveringen momenteel slechts uit in een aantal bevoorrechte markten. Onze noorderburen behoren tot de gelukkigen, maar ook Zweden, Noorwegen, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

België volgt pas in een tweede fase. Wanneer is niet duidelijk, maar Volvo Trucks liet ons wel weten dat AB Inbev België toch al een exemplaar heeft kunnen bemachtigen. Over Belgische vanaf prijzen wil Volvo Trucks nog niets lossen.