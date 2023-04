Tesla’s worden ook in België goedkoper

Tesla België verlaagt de prijzen van heel wat modellen in april 2023.







Vorige week verlaagde Tesla de prijs van zijn goedkoopste auto in Nederland. De goedkoopste Model 3 zakte daar namelijk van 44.990€ naar 41.990€.

In België hebben we dat geluk niet, een basis Model 3 kost bij ons nog altijd 45.970€. De vraag is bij ons immers nog hoog genoeg. Hogerop in het gamma zijn er in april 2023 echter wel forse prijsdalingen in België. Een overzicht:

Model 3: 45.970€ (ongewijzigd)

Model 3 Long Range: 53.970€ (ongewijzigd)

Model 3 Performance: 57.970€ ( 3.000€ goedkoper )

) Model Y: 47.970€ (ongewijzigd)

Model Y Long Range: 54.970€ (ongewijzigd)

Model Y Performance: 60.970€ ( 4.000€ goedkoper )

) Model S: 105.970€ ( 10.000€ goedkoper )

) Model S Plaid: 130.970€ ( 10.000€ goedkoper )

) Model X: 114.970€ ( 10.000€ goedkoper )

) Model X Plaid: 134.970€ (10.000€ goedkoper)

Het zijn dus vooral de S en X die een forse prijsdaling ondergaan. De concurrentie in dat segment is ondertussen natuurlijk stevig. De Audi Q8 e-tron (79.230€), de Mercedes EQE SUV (90.508€) en de BMW iX (82.800€) zijn bijvoorbeeld elektrische auto’s die de S en de X het vuur aan de schenen leggen.

