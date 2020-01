Seat heeft zonet het doek getrokken van de gloednieuwe Leon. En die komt naast diesel en benzine, ook met groenere aandrijflijnen.

De Leon, een compacte hatchback, bestaat ondertussen al sinds 1998 en is met dit 2020 model aan z’n vierde generatie toe. 2020 staat synoniem met vernieuwing, en dus maakt Seat van de gelegenheid gebruik om enkele innovatieve aandrijflijnen in z’n verkooptopper te lepelen. Zo krijgt de nieuwe Leon, naast gewone diesel- en benzinemotoren, ook een milde hybride, een plug-in hybride én CNG op het menu.

De plug-in hybride (FR E-Hybrid zoals hij officieel heet) krijgt een 1.4 benzinemotor, een elektrische motor en een 13,1 kWh lithium-ion batterij. Deze aandrijflijn kennen we reeds uit de VW Golf GTE. De setup is goed voor 204 pk en ongeveer 60 km elektrisch rijbereik (WLTP). Verdere en exacte specificaties zal Seat later meedelen.

Het milde hybride model beschikt over een 1.0 of een 1.5 benzinemotor, respectievelijk goed voor 110 en 150 pk. Op officiële verbruikscijfers moeten we nog even wachten.

De Leon op CNG tenslotte doet het met een 1.5 benzinemotor die 130 pk levert. De auto beschikt over drie CNG-tanks met een totale capaciteit van 17,3 kg, goed voor een officieel CNG-rijbereik van 440 km. De benzinetank voegt daar nog flink wat kilometers aan toe.

Naast de gewone hatchback, staat er ook een break (“Sportstourer”) in de optielijst, en die is ook leverbaar als plug-in hybride, milde hybride of CNG.

Tegen de lente van 2020 mogen we de eerste leveringen verwachten.