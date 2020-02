Renault Mégane krijgt facelift én fiscaalvriendelijke plug-in hybride

De 2020 Renault Mégane krijgt een design update en een zuinige plug-in hybride aandrijflijn in de optielijst.

De huidige, vierde, generatie Renault Mégane draait alweer mee sinds 2016. De Fransen vinden het daarom hoog tijd om de botox boven te halen om de auto nog een paar jaar langer aantrekkelijk te houden. Naar de 7 verschillen laten we je even zelf zoeken, maar belangrijker voor ons is dat er, naast benzine- en dieselmotoren, ook een plug-in hybride op het menu komt.

Net als de recent gelanceerde Captur PHEV krijgt ook de vernieuwde Mégane stekkerhybride de “E-Tech Plug-in” badge. De Mégane E-Tech Plug-in wordt voorwielaangedreven door een benzinemotor en een elektromotor. Die laatste krijgt z’n stroom uit een 9,8 kWh batterij, goed voor 50 km puur elektrisch rijbereik (WLTP schatting door Renault). De CO2-uitstoot zou uitkomen onder de 40 gram, wat allicht goed zal zijn voor 100% fiscale aftrekbaarheid bij vennootschappen en zelfstandigen.

De plug-in hybride wordt eerst gelanceerd op de break-uitvoering (Mégane Grandtour). In die hoedanigheid krijgt hij een kofferruimte van 434 tot 1247 liter (met zetels neergeklapt). Later komt de aandrijflijn ook naar de Berline.

Tegen de zomer van 2020 mag je de vernieuwde Mégane bij de dealers verwachten.