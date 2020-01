Officieel: Renault Captur plug-in hybride heeft prijs gekregen

Renault heeft het prijskaartje bekend gemaakt van z’n eerste plug-in hybride in het gamma.

Al sinds 2013 speelt Renault een voortrekkersrol in de markt van de elektrische wagens, met o.a. de Zoe, de Twizy en de Kangoo Z.E.

Op het plug-in hybride front bleef het lang stil, maar onder druk van de nieuwe Europese CO2-regels komt Renault dit jaar met een eerste plug-in hybride model, de Captur E-Tech Plug-in Hybrid.

Renault geeft nog niet veel details vrij over deze stekkerhybride. Behalve dan dat hij een 9,8 kWh batterij krijgt, wat wel eens groot genoeg zou kunnen zijn om hem in België voor 100% aftrekbaar te maken (voor zelfstandigen en vennootschappen). Ook de prijs mogen we al weten. Die start bij 32.575€ inclusief BTW. De eerste leveringen volgen in het najaar 2020.

Niet enkel de Captur wordt gehybridiseerd, ook de Clio komt aan de beurt. Hier gaat het evenwel om een gewone hybride aandrijving, zonder stekker. De hybride Clio kost in België 24.850€.