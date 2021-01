Mercedes EQA: gewaagd aan de Tesla Model 3?

Gisteren trok Mercedes het doek van de EQA, hun goedkoopste elektrische auto in het gamma. Deze auto moet in 2021 potten breken in de verkoopcijfers, zodat Mercedes de CO2-doelstellingen kan halen. Maar is hij gewapend tegen z’n belangrijkste rivaal?

Toen ik in 2018 met de huidige generatie A-Klasse reed, was ik zo aangenaam verrast, dat mijn verwachtingen hoog gespannen waren voor de elektrische versie. Toen Mercedes aankondigde dat het een crossover zou worden, was mijn enthousiasme wel wat getemperd. Maar goed, auto’s op hoge pootjes, dat is wat de massa wil, dus de keuze van Mercedes om voor een crossover te gaan is begrijpelijk.





Gisteren werd die compacte elektrische crossover dan voorgesteld. Hij heeft de EQA badge gekregen, en is gebaseerd op de GLA, die andere crossover uit het conventionele Mercedes-gamma.

Onder de zetels krijgt deze EQA een 66,5 kWh batterij (bruikbaar), waarmee hij in de praktijk ongeveer 330 km ver zal geraken. Het rijbereik zit op hetzelfde niveau als dat van z’n dichtste concurrent, de Tesla Model 3 SR+, die eveneens 330 km rijdt op een volle accu.

De Belgische prijs is nog niet bekend, maar in Duitsland kost de EQA 250 47.540€. De Model 3 SR+ kost 47.990€, dus ze zijn ook qua prijszetting zeer aan elkaar gewaagd.

Mercedes EQA: prijs & specificaties

Op papier heeft de EQA dus alvast enkele troeven om zijn mannetje te staan tegen de Model 3. Toch vermoed ik dat de Model 3 meer waarde voor z’n geld biedt, vooral op het vlak van rijdynamiek, connectiviteit en bagageruimte. Maar we zullen het pas zeker weten na een testrit.

