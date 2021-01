Na zonnepanelen, ja, zullen ook belastingen op elektrische auto’s stijgen

Niet enkel de zonnepanelen worden financieel minder voordelig. Ook elektrische wagens zullen op termijn fiscaal, en dus financieel, minder bevoordeeld worden.

Sinds de uitspraak van het grondwettelijk hof over de terugdraaiende teller voor zonnepanelen, loopt onze mailbox over met lezersvragen over belastingvoordelen voor elektrische wagens. Mensen lijken bezorgt dat de belastingen op elektrische wagens zullen verhogen.

Momenteel is het in Vlaanderen zo dat volledig elektrische wagens, waterstofauto’s en plug-in hybrides vrijgesteld zijn van belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting (VB).





Verder genieten plug-in hybrides, waterstofauto’s en elektrische auto’s van 100% fiscale aftrekbaarheid in de zaak (zelfstandige of vennootschap).

Ook voor deze materie, staat het net als bij de zonnepanelen, in de sterren geschreven dat de voorkeursbehandeling niet kan blijven duren.

Het lijkt logisch dat eerst de plug-in hybrides hun fiscale voordelen zullen verliezen. Wanneer? In het federaal regeerakkoord De Croo 1 staat dat auto’s met een CO2-uitstoot, wat bij plug-in hybrides onmiskenbaar het geval is, niet meer fiscaal bevoordeeld zullen worden vanaf 2026. Bovendien gaan er geruchten dat alle wagens met een CO2-uitstoot tegen 2026 wel eens 0% aftrekbaar zouden kunnen worden.

Je kan argumenteren dat ook volledig elektrische auto’s een CO2-uitstoot hebben (bij de elektriciteitsproductie), maar we denken toch dat ze nog iets langer de dans zullen ontspringen. Tot wanneer? Dat valt moeilijk te voorspellen in dit land, maar we doen een gokje op 2027.

BIV en verkeersbelasting zijn Vlaamse materie, en hierover hebben we nog geen concrete informatie. Maar ook hier moeten we er van uit gaan dat men het nultarief eerst zal afnemen van de plug-in hybrides, en pas later van de elektrische auto’s. Wanneer exact is ook hiervoor moeilijk te zeggen.