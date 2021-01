Elektrische auto verkoop groeit in 2020 ondanks vertraagde economie

Hebben elektrische wagens en andere alternatieve aandrijfvormen Coronajaar 2020 goed doorstaan?

Corona heeft in 2020 een mokerslag gegeven aan de Belgische automarkt. Het aantal nieuwe inschrijvingen ging omlaag van 500.003 in 2019, naar 431.491 in 2020. Een daling van 21,5%.

Ondanks deze slechte algemene cijfers gaat het goed met de elektrificatie. Het aandeel van de hybrides in de nieuwe inschrijvingen steeg van 4,7% in 2019, naar 10,9% in 2020. Het aandeel van volledig elektrische wagens steeg van 1,6% in 2019 naar 3,5% in 2020. De groei valt hoofdzakelijk toe te schrijven aan de zakelijke markt, die op geëlektrificeerde voertuigen van belastingvoordelen kan genieten.





Ook het aandeel van de “overige aandrijfvormen”, wat in hoofdzaak LPG en CNG omvat, steeg van 0,66% naar 0,90%. Hier valt de groei vooral op het conto van de LPG-wagens. De LPG-markt kreeg een duwtje in de rug dankzij enkele nieuwe modellen bij Renault en Dacia. De CNG-markt stagneert dan weer, vooral door twijfels omtrent de geclaimde milieuvoordelen.

Tenslotte is het ook interessant om op te merken dat het aandeel pure benzinewagens achteruit gaat, van 61,6% in 2019 naar 51,8% in 2020. Zij verliezen hun marktaandeel aan hybrides en elektrische wagens. De diesels doen het dan weer ietsje beter; zij hadden in 2019 een aandeel van 31,4% in de nieuwe inschrijvingen, en dat bedroeg in 2020 33,0%. Vooral de Duitse merken doen dan ook hun best om het imago van diesel op te poetsen.

Bron: Febiac