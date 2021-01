Exploderend Tesla-aandeel maakt Elon Musk rijkste mens ter wereld

Elon Musk heeft vandaag Jeff Bezos voorbijgestoken als rijkste mens ter wereld.

De Corona-pandemie heeft weinig negatieve invloed op het Tesla-aandeel. Begin 2020 was TSLA ongeveer 90$ per aandeel waard op de Nasdaq, en vandaag maar liefst 804$.

Vandaag is het aandeel opnieuw 6% de hoogte ingegaan. Aangezien Elon Musk ongeveer 20% van de aandelen bezit, heeft de Tesla CEO z’n persoonlijk vermogen vandaag behoorlijk zien aangroeien. Zo veel zelfs dat hij vandaag, met een geschat vermogen van dik 180 miljard dollar, de rijkste mens ter wereld geworden is.

Musk steekt daarbij Jeff Bezos voorbij, de grote baas bij internetbedrijf Amazon. Bezos wordt gevolgd door Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (de rijkste Fransman) en Mark Zuckerberg (Facebook).





Hoewel vijanden, en zelfs vrienden, vinden dat het Tesla-aandeel zwaar overgewaardeerd is, staat het bedrijf nog maar in z’n kinderschoenen. De belangrijkste modellen (Cybertruck, Semi en een compacte hatchback) moeten nog gelanceerd worden, Tesla’s zelfrijdende technologie zit nog maar in de beginfase, en ook op het front van batterijproductie en -ontwikkeling is er nog een enorm groeipotentieel.

Tesla is overigens niet het enige groeibedrijf waar Musk’s persoonlijke vermogen van afhangt. Musk zit namelijk ook in SpaceX. Dat bedrijf, dat de ruimtevaart aan het heruitvinden is, heeft zo mogelijk nog meer toekomst dan Tesla. Het ziet er dus naar uit dat Musk op termijn niet alleen de rijkste mens zal blijven, maar dat hij ook een serieuze voorsprong kan nemen op z’n collega-miljardairs.

Een dag nadat de verarmende deplorables geprobeerd hebben om de Amerikaanse democratie een deukje te geven, wordt de toplaag in de VS opnieuw rijker. Het deed me denken dat aan deze TED-talk uit 2014:



