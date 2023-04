Elektrische Ford F-150 komt naar Europese markt in 2023

Ford lanceert z’n elektrische pickup truck in Europa. Noorse klanten kunnen binnenkort een “Launch Edition” bestellen.







Wanneer we het over een elektrische pickup truck hebben, denk je waarschijnlijk meteen aan de Tesla Cybertruck. Die is echter nog steeds niet leverbaar. De elektrische pickup die wel leverbaar is, althans in de VS, is de F-150 Lightning van Ford.

Ford kondigt vandaag aan dat die elektrische F-150 naar Europa komt. Noorwegen is de eerste markt waar de auto gelanceerd wordt. De Noren kunnen binnenkort een “Launch Edition” bestellen.

De F-150 Lightning beschikt over een 98 kWh batterij (bruikbare capaciteit), goed voor een theoretische range (EPA) van 386 km. De batterij krijg je geladen van 10% tot 80% in 39 minuten dankzij de 150 kW snellaadtechnologie.

Deze elektrische terreinwagen wordt vierwielaangedreven door twee elektromotoren die samen 458 pk en 1.050 Nm koppel leveren. 0 tot 100 kan in minder dan 5 seconden.

Uiteraard kan deze F-150 ook een aanhangwagen trekken, en die mag tot 3.493 kg wegen.

Hoeveel de Europese F-150 Lightning moet kosten, en wanneer hij in België zal gelanceerd worden, is nog niet bekend. In de VS heeft de auto een vanafprijs van ongeveer 60.000 USD.

