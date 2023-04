8 nieuwe elektrische auto’s die in april 2023 onthuld werden

April 2023 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. MG Cyberster







Mede dankzij het autosalon van Shanghai was april een vruchtbare maand voor de presentatie van nieuwe elektrische auto’s.

Op dat Shanghai autosalon (19 – 28 april 2023) werd onder andere de MG Cyberster voorgesteld. De Cyberster is een mooie volledig elektrische cabrio die al in 2024 in Europa op de markt zal komen. Lees er hier alles over.

2. Cupra Tavascan

Cupra stelde deze maand dan weer z’n eerste volledig elektrische SUV voor. De Tavascan is een coupé-SUV die gebouwd wordt op Volkswagen’s MEB-platform.

De Tavascan is Cupra’s interpretatie van de Volkswagen ID.5, de Skoda Enyaq Coupé en de Audi Q4 e-tron Sportback.

Deze elektrische Cupra krijgt een 77 kWh-batterij (netto), en zal achterwielaangedreven worden door de nieuwe elektromotor (286 pk) die deze maand aangekondigd werd voor de VW ID.7.

Er komt ook een extra sportieve vierwielaangedreven VZ versie die nog meer pk’s in de strijd gooit.

De Tavascan wordt leverbaar begin 2024. Prijzen worden later bekend gemaakt.

3. Volkswagen ID.7

De ID.7 is Volkswagen’s elektrische vervanger voor de befaamde Passat. De ID.7 moet dus vooral een comfortabele cruiser zijn die binnen het leasebudget van elke vertegenwoordiger zou moeten passen. Eind 2023 zullen de eerste exemplaren geleverd worden.

De ID.7 wordt initieel leverbaar met 77 kWh of 85 kWh batterij, en met een gloednieuwe 286 pk elektromotor die de achterwielen aandrijft. Omstreeks 2025 komt er ook nog een vierwielaangedreven GTX-versie en een goedkopere “Pure”-uitvoering met minder pk’s en allicht een kleinere batterij. Ook een break-versie staat op de planning, maar daar krijgen we voorlopig nog geen foto’s van te zien.

Exacte prijzen laten ook in dit geval nog even op zich wachten.

4. Maserati Grecale Folgore

Na jaren van aarzeling, neemt Maserati nu de koe bij de horens op het elektrische front. Deze maand hebben de Italianen namelijk een volledig elektrische versie voorgesteld van de Grecale, een midsize elektrische SUV die vooral klanten zal proberen afsnoepen van de aankomende Porsche Macan EV.

De Grecale Folgore krijgt een stevige 105 kWh batterij, vierwielaandrijving, 550 pk, 820 Nm en een topsnelheid van 220 km/u.

Achteraan en in profiel valt de auto zeker te smaken, maar de voorkant zal vermoedelijk bijgewerkt worden mocht er ooit een facelift komen. Vooral van de koplampen zijn we niet helemaal overtuigd, maar met een zwarte lakkleur worden die best goed gemaskeerd.

5. BYD Seal

MG presenteerde in april 2023 maar liefst twee volledig elektrische auto’s; de Seal en de Dolphin. Chinezen en naamgeving, het is nog altijd een ongemakkelijk huwelijk.

Te beginnen bij de Seal. Dit is een volledig elektrische sedan die directe competitie vormt voor de Tesla Model 3. De Seal wordt leverbaar met een 82 kWh accupakket, achterwiel- of vierwielaandrijving, en vermogens van 313 pk tot 530 pk.

Vanaf september 2023 zou de Seal al op je oprit kunnen staan.

6. BYD Dolphin

BYD presenteerde dus ook de Dolphin, en dat is een compacte hatchback.

De Dolphin krijgt een 60 kWh batterij en 204 pk op de voorwielen.

Vanaf juni 2023 wordt de BYD Dolphin al leverbaar in België.

7. Ford e-transit courier

Bij Ford voegen ze met de “e-Transit Courier” een compacte elektrische bestelwagen toe aan het gamma.

Ford geeft nog geen details over de batterij, maar we mogen wel weten dat die in 35 minuten geladen kan worden van 10% tot 80%, dankzij 100 kW snellaadtechnologie.

De auto wordt voorwielaangedreven door een 136 pk elektromotor.

In 2024 wordt deze bestelwagen leverbaar. Niet veel later komt er ook een personenbusje-versie met meer zitplaatsen, die dan e-Tourneo Courier zal gaan heten.

8. Mercedes-Maybach EQS SUV

Maybach introduceerde in april z’n allereerste elektrische auto in de vorm van de EQS SUV. Lees er hier alles over.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.