Deze elektrische cabrio komt in 2024 op de markt

Elon Musk verslikte zich deze ochtend ongetwijfeld in z’n koffie. Het Chinese automerk MG heeft in Shanghai namelijk een elektrische auto voorgesteld die twee keer de draak steekt met Tesla.

Te beginnen met het feit dat ze een elektrische cabrio-sportwagen klaar hebben die binnen een jaar al te koop zal zijn in Europa. Dit terwijl Tesla’s elektrische sportwagen, de Roadster 2, die ondertussen al 6 jaar geleden aangekondigd werd, nog altijd geen definitieve productiedatum lijkt te hebben.

Bovendien heeft de elektrische MG sportwagen een naam, “Cyberster”, die een ietwat lullige variatie lijkt te zijn op de Cybertruck van Tesla. Ook een auto die net iets te lang op de tekentafel blijft liggen.

De MG Cyberster is een tweezitter met achterwiel- of vierwielaandrijving, en krijgt vermogens tot 340 pk. Naargelang de uitvoering zal de Cyberster 1,8 tot 2,0 ton wegen. Geen lichtgewicht, dus die pk’s zullen van pas komen. Over de actieradius circuleren cijfers van 500 tot 800 km.

De Cyberster komt in de zomer van 2024 op de markt in Europa, en hij komt naar alle waarschijnlijkheid ook naar België.

