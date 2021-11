Autosalon Brussel (2022) krijgt extra coronamaatregelen

Het autosalon van Brussel (15-23 januari 2022) doet aanpassingen i.v.m. de nieuwe coronamaatregelen.

Door de stijgende covid-cijfers gelden er vanaf zaterdag opnieuw strengere coronamaatregelen in ons land. Ook het autosalon van Brussel zal zich daaraan aanpassen, zo liet organisator Febiac vandaag weten in een persbericht.

Zo zal elke bezoeker een Covid Safe Ticket (CST) moeten voorleggen. Dat wil dus zeggen dat elke bezoeker of gevaccineerd moet zijn, of hersteld moet zijn van een corona-infectie, of een negatieve test afgelegd moet hebben. Aangezien de vaccins niet of amper werken tegen infectie-overdracht, lijkt het echter niet ondenkbaar dat tegen de start van het salon gewoon een negatieve coronatest zal gevraagd worden aan elke bezoeker…

Verder zal de ticketverkoop enkel online gebeuren en moet elke bezoeker een vast tijdslot kiezen. Op die manier wil Febiac op elk moment kunnen controleren hoeveel bezoekers er aanwezig zijn.

Het is nog niet duidelijk of een mondmasker verplicht zal zijn, maar de kans is uiteraard zeer groot.

Het salon zit dus nog steeds op koers om gewoon door te gaan in januari, al verwacht Febiac een pak minder bezoekers dan tijdens een normale editie. In 2020 waren dat er nog meer dan een half miljoen.

