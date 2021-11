Porsche presenteert nieuwe Taycan versie

Met de Sport Turismo GTS introduceert Porsche opnieuw extra keuze in het Taycan gamma.

Wie van nature last heeft van keuzestress, moet tegenwoordig niet meer bij Porsche gaan shoppen. Hun elektrische Taycan is er ondertussen in zoveel versies, dat je al een masterclass “Porschologie” moet volgen om er aan uit te kunnen. Porsche zorgt er nu voor dat het cursusmateriaal opnieuw mag aangepast worden, want er komen weer twee nieuwe Taycan versies in het gamma. Die zijn best interessant, dus blijf vooral verder lezen!

Porsche heeft vandaag namelijk de “GTS” voorgesteld. Die beschikt over vierwielaandrijving en positioneert zich qua vermogen (440 kW) tussen de “4S” en de “Turbo”.

Verlaagde ophanging

De GTS-aandrijflijn wordt beschikbaar op de Taycan sedan én op de Cross Turismo, maar die laatste versie ziet z’n naam in GTS-plunje veranderen naar “Sport Turismo”.

Waarom?

Wel, de Taycan Cross Turismo heeft een hogere bodemvrijheid dan de Taycan sedan (20 mm tot 30 mm extra), maar in de Sport Turismo is die weer verlaagd. De Taycan GTS Sport Turismo is dus in feite een sportievere versie van de Cross Turismo’s. De kofferruimte blijft gelukkig identiek.

Beide nieuwe modellen, de Taycan GTS Sport Turismo en de Taycan GTS dus, worden vanaf de lente van 2022 leverbaar. In België kosten ze respectievelijk 138.352,20€ en 134.249,11€. Aangezien we niet meer aan rosse centjes doen, mag je dat laatste bedrag misschien wel afronden naar 134.249,10€

