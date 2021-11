Ssangyong komt met elektrische Korando in 2022

De Koreaanse autoconstructeur Ssangyong heeft een volledig elektrische versie in petto van de Korando SUV.

Om als autoconstructeur te overleven in Europa heb je elektrische modellen nodig. Zelfs een laag-volume-merk als Ssangyong ontsnapt niet aan die logica. En dus hebben de Koreanen een volledig elektrische versie klaargestoomd van de Korando.

De Korando E-Motion, zoals die zal gaan heten, is een elektrische mid-size SUV. De auto krijgt een 61,5 kWh batterij, wat in theorie (WLTP) goed moet zijn voor een actieradius van 339 km. Meer specificaties hebben we voorlopig nog niet.

Het blijft overigens niet bij de Korando. Ssangyong werkt ook naarstig aan een elektrische versie van de Tivoli, een kleinere SUV.

