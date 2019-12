Tesla Supercharger laadpalen worden nog sneller in Europa

Tesla is in Europa begonnen met het uitrollen van z’n derde generatie Supercharger laadpalen. Daardoor kunnen Model 3 rijders binnenkort dubbel zo snel laden.

Elektrische auto bouwer Tesla heeft wereldwijd één van de beste en meest uitgebreide laadpaal-netwerken, de zogenaamde “Superchargers”. In Europa alleen al, heeft Tesla duizenden snellaadpalen op 504 locaties.

De huidige eerste generatie (V1) en tweede generatie (V2) Superchargers leveren respectievelijk 138 en 150 kW laadvermogen. Daarmee kan je een Model 3 Long Range van 10% tot 80% laden in 35 en 30 minuten.

Derde generatie

Tesla is nu begonnen met de uitrol van z’n derde generatie (V3) palen, die tot 250 kW vermogen leveren. Aan een V3 Supercharger laad je een Model 3 Long Range van 10% tot 80% in amper 15 minuten. De eerste V3 Superchargers werden deze maand in de omgeving van Londen geïnstalleerd en zullen de komende maanden op steeds meer andere Europese locaties verschijnen.

De Model 3 laadt dankzij z’n recentere technologie sneller dan de grotere en duurdere Model S en X, die maximaal 200 kW laadvermogen aankunnen.

Het Tesla Supercharger netwerk is één van de beste snellaadpaalsystemen, en tegelijkertijd ook één van de goedkoopste. In België betaal je 0,28€ per kWh stroom, terwijl je bij concurrerende snellaadpaalnetwerken al snel 2 tot 3 keer meer betaalt. De Superchargers zijn momenteel wel enkel toegankelijk voor Tesla rijders.