België is duurste land om te laden via Tesla Superchargers

Met een kWh-tarief van 0,89€ is snelladen via de Tesla Supercharger laadpalen het duurst in België en Denemarken.

Vorig jaar opende Tesla een groot deel van z’n Supercharger snellaadpalen voor non-Tesla rijders.

Meteen daarna, en aangejaagd door de Europese energiecrisis, begonnen de Tesla Supercharger prijzen te stijgen. Waar een Tesla-rijder twee jaar geleden kon laden aan ongeveer 0,20€ tot 0,30€ per kWh, betaal je nu al het drievoudige.







België en Denemarken zijn momenteel de koplopers qua kWh-tarieven aan de Superchargers. In België betaal je 0,89€ per kWh, en in Denemarken 6,60 DKK/kWh, wat momenteel omgerekend 0,89€ is. Neem je een Tesla abonnement aan 12,99€ per maand, of ben je Tesla-rijder, dan betaal je in België 0,74€/kWh. Als we rekenen op een gemiddeld verbruik van 20 kWh/100 km, komt dit naar op een kost van 14,80€ (non-Tesla met abonnement, of Tesla-rijder) tot 17,80€ (non-Tesla zonder abonnement) per 100 km.

Thuis laden zonder zonnepanelen is niet gek veel goedkoper in België. Wie deze maand het goedkoopste elektriciteitscontract afsluit, betaalt volgens onze simulaties op basis van de prognoses van de VREG, 0,70€ per kWh voor een thuislaadbeurt.

Buurlanden

In buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg betaal je aan de Superchargers zonder abonnement momenteel respectievelijk 0,84€/kWh, 0,80€/kWh, 0,79€/kWh en 0,69€/kWh. Luxemburg blijft ook in het elektrische tijdperk een “tankland”.

Het goedkoopste Europese Supercharger land is momenteel Finland, waar je zonder abonnement 0,55€/kWh betaalt. Best opvallend, gezien het vlak naast onze boze buurman ligt.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.