Scania reduceert waterstof projecten en gaat voor elektrisch

Bus- en vrachtwagen-bouwer Scania zal minder gaan inzetten op waterstof, en meer op batterij-elektrische voertuigen.

We schrijven het al 10 jaar; waterstofvoertuigen klinken veelbelovend, maar ze hebben zeker ook grote nadelen. Dat beginnen ze nu blijkbaar ook te beseffen bij het Zweedse bedrijf Scania.

In een persbericht met de titel “Scania’s commitment to battery electric vehicles” zeggen ze de afgelopen jaren serieus te hebben geïnvesteerd in waterstof. Naar eigen zeggen zijn ze ook de enige fabrikant die waterstof-vrachtwagens heeft rijden bij klanten.

Daaruit hebben hun ingenieurs geleerd dat waterstof-vrachtwagens drie keer meer hernieuwbare elektriciteit verbruiken dan batterij-elektrische vrachtwagens. Dat hadden ze natuurlijk 4 jaar geleden ook op eGear.be kunnen lezen, zo hadden ze heel wat Europese subsidies kunnen uitsparen.

Verder is Scania tot de ontdekking gekomen dat waterstofvoertuigen meer onderhoud en herstellingen nodig hebben dan batterij-elektrische voertuigen. Tenslotte hebben ze ontdekt dat waterstof een onstabiel gas is, waarvoor veel voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden omtrent veiligheid. Het wetenschapsdepartement zet rasse schreden voorwaarts.

Ondanks deze revelaties wil Scania waterstof niet volledig begraven. Ze zien nog wel opportuniteiten om waterstof te gebruiken als stationaire energie-opslag, vooral in desolate gebieden met veel groene energieproductie, én die tegelijkertijd ver verwijderd zijn van het publieke elektriciteitsnet.

Scania heeft momenteel al een elektrische bus in de catalogus, en er zit een elektrische vrachtwagen in de pijplijn. Vanaf nu wil het minstens één elektrisch product per jaar lanceren.

