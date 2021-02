Lynk & Co is hybride SUV uit China waar je op abonneert

De Chinese startup Lynk & Co, onderdeel van de Geely groep, lanceert dit jaar z’n eerste auto op de Belgische markt.

Dat de elektrische Chinezen flink in opmars zijn in België hoeft geen betoog. Voorbeelden zie je hier, hier en hier.

Plug-in hybride wagens uit China, dat hadden we echter nog niet gezien (tenzij je Volvo of Polestar als Chinees beschouwt). Daar brengt Lynk & Co nu verandering in met de 01. De Lynk & Co 01 is een plug-in hybride SUV met een 9 kWh batterij, goed voor naar schatting 30 km elektrisch rijden. De auto is ook verkrijgbaar als gewone hybride.

De Lynk & Co 01 valt nu reeds te reserveren via hun website. De catalogusprijs bedraagt 42.000€ voor de plug-in hybride, en 36.000€ voor de hybride.

Het unieke is echter dat je je ook gewoon kan abonneren op de Lynk & Co. Een abonnement kost 500€ per maand, wat eigenlijk niet overdreven is. Verzekering en onderhoud zijn inbegrepen. Wat je zelf nog bijlegt zijn stroomkosten en brandstof.

Bijzonder ook is dat je je geabonneerde auto kan verhuren aan andere Lynk & Co leden voor een zelf te bepalen prijs.

Midden 2021 moeten de eerste Lynk & Co’s in België geleverd worden.

