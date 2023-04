Maybach EQS SUV: mag het iets meer zijn?

Maybach introduceert z’n eerste elektrische auto in de vorm van de Mercedes-Maybach EQS 680 SUV.







Elektrische auto’s zijn nog altijd duur. Het is de rode draad door de comment sectie op eGear.be en elders.

Zeker als je een elektrische Mercedes overweegt check je maar beter even je kredietlijn voor je de showroom binnenwandelt. De goedkoopste elektrische Mercedes, de EQA, begint namelijk aan 58.443€. Ga je voor het topmodel, de EQS SUV 580 4Matic, dan moet je minstens 169.400€ reserveren.

Ultraluxueus

Als je in die showroom staat en je hart verloren hebt aan de EQS SUV, dan kan je evengoed je Black Card bovenhalen en ineens de Maybach-versie bestellen. Die werd vandaag voorgesteld als “Mercedes-Maybach EQS 680 SUV” en tilt de luxe van de EQS SUV naar een zo mogelijk nog hoger niveau.

Te beginnen met de aandrijflijn. Waar de “gewone” EQS SUV 580 het moet doen met 544 pk en 858 Nm verdeeld over de vier wielen, krijgt de Maybach 680 versie maar liefst 658 pk en 950 Nm.

Made in USA

Die extra kracht is nodig om het extra gewicht van het ultraluxueuze interieur en de champagneflessen in beweging te krijgen. Het totale gewicht van deze auto vermeldt Maybach niet in het persbericht, maar ga er maar vanuit dat hij droog bijna de 3 ton aantikt. Desondanks belooft Maybach dat deze auto nog steeds een mooi WLTP-rijbereik krijgt van naar schatting 600 km.

De Maybach EQS 680 SUV zal in Tuscaloosa (Verenigde Staten) geassembleerd worden, waar ook de reguliere EQS van de band rolt. De auto krijgt zijn debuut op het autosalon van Shanghai in China, dat momenteel aan de gang is. Een logische keuze, want in China zal deze elektrische Maybach vermoedelijk ook de meeste klanten vinden.

