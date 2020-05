Nu de elektrische fiets verkoop aan het exploderen is, zit ook de nichemarkt van elektrische mountainbikes in de lift. Elke zichzelf respecterende fietsfabrikant heeft minstens één mountainbike met elektrische ondersteuning in het gamma.

Door het grote aanbod wordt kiezen steeds moeilijker. In deze gids beschrijven we waar je in 2020 op moet letten bij de keuze van een elektrische mountainbike.

Inhoud:

1. Wat is een elektrische mountainbike

2. Voor- en nadelen

3. Prijzen

4. Rijbereik

5. Hoe opladen

6. Motorpositie

7. Hardtail of fully

8. Dealer

1. Wat is een elektrische mountainbike

Een elektrische mountainbike is een mountainbike waarbij een elektromotor ondersteuning geeft wanneer je trapt. Je kan instellen hoeveel ondersteuning je wenst of je kan het systeem ook helemaal uitzetten.

Net zoals bij gewone elektrische fietsen, maken we ook bij de e-mtb’s het onderscheid tussen pedelecs en speed pedelecs. Pedelecs beschikken over maximaal 250 W vermogen en geven trapondersteuning tot 25 km/u terwijl speed pedelecs maximaal 4 kW hebben en tot 45 km/u helpen.

Pedelecs worden beschouwd als gewone fietsen, dus je hebt er geen rijbewijs, inschrijving of verzekering voor nodig. De S-Pedelecs daarentegen worden wettelijk gecatalogeerd als bromfietsen klasse P. Daardoor heb je er wel een rijbewijs, fietshelm (conform EN1078) en kenteken voor nodig.

2. Voor- en nadelen

Elektrische mountainbikes zijn er in feite voor twee doelgroepen. Enerzijds heb je degenen die niet zo goed meekunnen omwille van leeftijd, conditie of overbelaste gewrichten. Voor hen biedt de elektrische ondersteuning de ideale hulp.

Anderzijds heb je de die-hards die gewoon snellere ritten willen doen over vaak moeilijk terrein. De trapondersteuning helpt daarbij en zorgt er bovendien voor dat ze langere trips kunnen afwerken.

De twee grootste nadelen zijn het extra gewicht en de meerprijs ten opzichte van gewone mountainbikes.

3. Prijzen

Elektrische mountainbikes zijn gemiddeld genomen 1.000€ duurder dan gewone mountainbikes.

Een goede “E-hardtail”, zonder achtervering dus, start vanaf 2.500€. Voor een degelijke “E-fully” (full-suspension, voor én achtervering) moet je minstens op 3.500€ rekenen.

4. Rijbereik

De range van een elektrische mountainbike is afhankelijk van heel wat factoren.

Om te beginnen is de accucapaciteit (uitgedrukt in Wh) uiteraard van cruciaal belang. We raden aan om een batterij te kopen die minstens 400 Wh heeft.

Andere factoren die de actieradius beïnvloeden zijn het terrein, de buitentemperatuur, je gewicht en hoe hard je zelf trapt.

In de meest ideale omstandigheden haal je 100 km uit je accu. Op ruw heuvelachtig terrein, zonder zelf hard mee te trappen, blijft het soms bij 20 km.

5. Hoe opladen

Bij een elektrische mountainbike wordt de accu meestal op de onderste buis gemonteerd (waar normaal gezien de drinkbidon zit). Die is bij de meeste e-mtb’s uitneembaar.

Zo kan je de accu gewoon in huis in het stopcontact pluggen. De batterij vol laden duurt 2 tot 6 uur en kost 0,10 tot 0,20€.

6. Motorpositie

Bij elektrische fietsen kan de elektromotor ingebouwd worden in het voorwiel, het achterwiel of op de trapas. Bij elektrische mountainbikes in het bijzonder komen enkel de laatste twee opties voor.

De middenmotor is de meest ideale oplossing en wordt ook het vaakst gebruikt. Een middenmotor zorgt immers voor een betere gewichtsverdeling en dit brengt de fiets in balans.

Een motor in het achterwiel heeft dan weer het voordeel dat hij kan gebruikt worden om energie te recupereren. Het hoge gewicht van de motor in het achterwiel brengt de fiets echter uit balans. Bovendien is het wiel vaak moeilijker uit te nemen, om een lekke band te vervangen bijvoorbeeld. Daardoor verkiezen de meest fabrikanten een middenmotor.

Bosch is één van de meest gebruikte fietsmotoren, maar ook Yamaha, Impulse en Brose komen vaak voor.

Hoewel de elektromotor van belang is, is het niet de belangrijkste keuze die je moet maken. Geometrie van het frame en de zitpositie zijn meer doorslaggevend.

7. Hardtail of Fully

Ik herinner me de periode (jaren 90) dat we de keuze moesten maken tussen voorvering of niet. Ondertussen komt quasi elke mountainbike met voorvering. Tegenwoordig staan we voor de keuze tussen achtervering of niet, een “hardtail” of “full-suspension” dus.

Een (elektrische) hardtail heeft het voordeel dat je maximaal je kracht kan overbrengen terwijl die bij een volgeveerde bike deels verloren gaat. Hardtails zijn eenvoudiger en daardoor zijn ze goedkoper in aankoop (+- 1.000€) en vereisen ze minder onderhoud.

Bij elektrische mountainbikes is het verlies aan krachtoverbrenging natuurlijk ietsje minder belangrijk aangezien je elektrische ondersteuning hebt. De fully biedt het voordeel dat hij betere tractie (het achterwiel maakt vaker contact met de grond) heeft op ruw terrein, hij biedt meer comfort en je kan er zottere dingen mee doen.

8. Bekwame dealer

Weersta aan de drang om een elektrische mountainbike iets goedkoper online te kopen (zonder een deftige service na verkoop). e-MTB’s hebben immers meer onderhoud nodig dan gewone mountainbikes, dus kies een fietsenmaker met verstand van zaken.

Een goede dealer kan je immers advies geven, een testrit aanbieden en hij kan individuele aanpassingen doen aan de fiets. Verder kan hij ook het juiste onderhoud uitvoeren.