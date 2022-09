Nadat Smart hun nieuwste elektrische creatie, de #1, aan de pers heeft voorgesteld in Lissabon, hebben ze meteen ook alle details en prijzen vrijgegeven.

Al sinds z’n conceptie in 1994 heeft Smart het moeilijk als automerk. Blijkbaar zat de wereld niet te wachten op kleine autootjes met slechts twee zitplaatsen, waar je evenveel voor betaalt als voor een grotere en beter uitgeruste Koreaan of Fransman.

Dat is jammer, want de 2017 elektrische Smart fortwo vinden wij nog altijd een topper. Maar goed, uiteindelijk draait alles rond winst maken, of op zijn minst uit de kosten komen, en om dat te bewerkstelligen heeft de Chinese aandeelhouder (Geely) beslist dat er niet moet gedownsized, maar wel moet geupsized worden.

De Smart moet dus groeien en volwassen worden. Het resultaat is de #1, een volledig elektrische auto met 5 zitplaatsen. Hij wordt in essentie leverbaar in twee uitvoeringen, de gewone #1 en de Brabus versie.

Beide versies doen het met een 66 kWh (+- 63 kWh netto) batterij, goed voor een theoretisch rijbereik (WLTP) tot 440 km. De gewone #1 doet het met achterwielaandrijving en 272 pk (!). De Brabus met vierwielaandrijving en 428 pk (!). Kaboem.

Met trekhaak

Dat de elektrische Smart volwassen geworden is, valt ook op door het feit dat hij nu gewoon een aanhangwagen kan trekken. Eentje van 1.600 kg dan nog wel.







Laden doet de #1 aan 7,4 kW voor de Pro+ uitvoering. Upgrade je naar de Premium, dan krijg je een 3-fase 22 kW lader. De Brabus doet het standaard met 22 kW. Snelladen kan voor alle modellen aan maximaal 150 kW, goed voor een 10% tot 80% laadbeurt in 30 minuten.

De merkidentiteit is dus stevig door elkaar geschud, maar wat wel herkenbaar Smart blijft is de prijs, want die is redelijk stevig. Minstens 40.495€ wil Smart voor de Pro+. De Premium kost 43.995€ en de Brabus 47.995€. Loop maar snel naar de dealer, voor ze er op 1 januari 4.000€ bijdoen door de inflatie.

LEES OOK: EU wil miljarden bijdrukken om klimaat te redden

Afmetingen, specificaties en prestaties

Hieronder kan ja alle specificaties van de nieuwe Smart #1 raadplegen.

Wil je artikels zoals deze onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.