António Costa, de socialistische premier van Portugal sinds 2015, heeft vandaag ontslag genomen nadat een corruptie-onderzoek opgestart is voor mogelijks gesjoemel met contracten omtrent groene waterstofproductie en lithium-ontginning.

Na de toetreding tot de Europese Unie in 1986 heeft Portugal een groot deel van z’n oude industrie moeten stopzetten. Door een gebrek aan nieuwe industriële investeringen, werd het land grotendeels afhankelijk van toerisme, fiscale gunstregimes voor buitenlanders en snel stijgende residentiële vastgoedprijzen.

In een poging om de industrie nieuw leven in te blazen, heeft Portugal de intentie zich onder andere te gaan focussen op groene waterstofproductie en de ontginning van lithium (voor batterijen van elektrische auto’s).

Concreet zou er in het havenstadje Sines, 100 km ten zuiden van Lissabon, een installatie moeten komen om groene waterstof te produceren, inclusief een zonnepark, opslagcapaciteit en transportinfrastructuur. Het project, dat de werknaam “Green Flamingo” draagt, werd voorlopig begroot op 3,5 miljard euro, waarvan 600 miljoen euro rechtstreeks uit Europese subsidies zou moeten komen, en een deel van Nederlandse en Duitse investeerders.

LEES OOK: EU lanceert European Hydrogen Bank om te investeren in waterstof

Een ander prestigeproject is de ontginning van lithium in Covas do Barroso, een dorpje in het noorden van Portugal. Het project stoot op veel weerstand van de lokale bevolking die vreest voor milieuschade en grondwaterverontreiniging.

De projecten zijn niet alleen belangrijk voor Portugal, ze zijn ook van strategisch belang voor de Europese Unie. De EU wil de komende jaren namelijk meer en meer inzetten op elektrificatie en groene waterstof.

Beide projecten lopen nu mogelijks vertraging op, aangezien de Portugese premier António Costa vandaag geconfrontreerd werd met een corruptie-onderzoek omtrent de twee projecten. Deze ochtend werden in het kader van het onderzoek 40 huiszoekingen verricht, onder meer in de ambtswoning van de premier, en verschillende van zijn medewerkers werden gearresteerd. Het Portugese gerecht heeft nog maar weinig details vrijgegeven, maar volgens de Portugese media zou het gaan om mogelijks gesjoemel met exploitatierechten en -contracten.

OOK INTERESSANT: EU wil groen waterstof als strategisch exportproduct

Deze namiddag heeft Costa ontslag genomen als premier. De socialistische António Costa was sinds 2015 aan de macht in Portugal, en werd getipt als opvolger van Charles Michel, om nieuwe voorzitter te worden van de Europese Raad.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.