Hyundai zal eerste vliegende auto’s leveren in 2028

Op een conferentie in Singapore heeft Hyundai aangekondigd dat het volop werkt aan een vliegende auto (eVTOL).

Op het Bloomberg New Economy Forum in Singapore (8-10 november 2023) heeft de voorzitter van de Hyundai Motor Group, Jaiwon Shin, vandaag een opmerkelijke aankondiging gedaan.

eVTOL

Via z’n nieuwe subdivisie Supernal is Hyundai een vliegende auto aan het ontwikkelen. Dit eVTOL (electric vertical take-off and landing) voertuig zal allicht de vorm aannemen van een grote drone, en moet plaats bieden aan 1 piloot en 4 passagiers.

In januari 2024 belooft Supernal het eerste prototype voor te stellen op de CES technologiebeurs in Las Vegas.

Hyundai’s eVTOL zal naar verwachting 500 meter hoog kunnen vliegen en snelheden halen tot ongeveer 200 km/u. De batterij zal ongeveer 40% van het gewicht uitmaken. De eerste testvluchten moeten in december 2024 plaatsvinden en de eerste leveringen zouden al in 2028 kunnen gebeuren.

Dit zal uiteraard geen voertuig zijn dat voor iedereen bereikbaar zal zijn. Hyundai ziet het dan ook eerder als een aanvulling op de reeds bestaande transportvormen.

