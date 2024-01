Wil jij goedkoop hybride rijden? Op deze pagina geven we een overzicht van de goedkoopste hybride auto’s die je in 2024 kan kopen in België. Dit zijn ze, van duurder naar goedkoopst:





Ben je op zoek naar een andere hybride auto? Hier vind je álle hybride wagens die momenteel op de markt zijn in België.

10. Honda Jazz Crosstar Hybrid: 31.650€











9. Renault Arkana Hybrid: 30.350€











8. Suzuki Swace Hybrid: 30.249€











7. Toyota Yaris Cross Hybrid: 29.940€







6. Honda Jazz Hybrid: 28.680€







5. Renault Captur Hybrid: 28.300€







4. Toyota Yaris Hybrid: 26.690€







3. Dacia Duster Hybrid: 26.190€







2. Dacia Jogger Hybrid: 25.190€







1. Renault Clio Hybrid: 22.400€