We hebben in Europa de neiging om naar China te kijken voor onze toekomstige betaalbare elektro-auto’s, maar ook in de opkomende grootmacht Indië beweegt er wat. We tonen jullie twee elektrische wagens uit India, die bij ons niet te koop zijn, maar hier wel als zoete broodjes de dealer zouden buiten rollen.

1. Tata Nexon EV

De eerste is de Nexon EV, een compacte elektrische SUV van automobielgigant Tata Motors. De Nexon EV (foto boven dit artikel) werd onthuld in december 2019 en is sinds 2020 te koop in Indië.

De auto is voorwielaangedreven en beschikt over een 30,2 kWh batterij, goed voor 170 km realistisch rijbereik. De elektromotor met 127 pk en 245 Nm koppel stuwt deze auto in 9,9 seconden naar 100 km/u.

Dit zijn cijfers die vergelijkbaar zijn met Europese elektrische wagens in deze klasse, maar het grote verschil is de prijs. Zonder subsidies kost de Nexon EV in India 1.399.000 rupees, omgerekend 15.800€.

2. Mahindra eKUV100

De tweede interessante elektrische auto komt uit de concurrerende Mahindra stal. De eKUV100 is een compacte stadsauto die het best te vergelijken valt met de elektrische Smart forfour, maar voor een veel interessantere prijs.

De eKUV100 beschikt over een 15,9 kWh batterij, goed voor een realistische range van ongeveer 110 km. Deze elektrische auto komt eind 2020 op de markt in Indië, en zal naar verwachting 825.000 rupees kosten. Dit kom omgerekend neer op 9.300€.

Deze elektrische auto’s zijn (nog) niet te koop in België, maar wil je weten welke wagens dat wel zijn, dan kan je hier terecht.