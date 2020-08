Elektrische Mazda MX-30 krijgt ook benzineversie

Mazda’s elektrische SUV, de MX-30, krijgt in Japan ook een uitvoering met benzinemotor.

Het is geen alledaags bericht, een fabrikant die een elektrische auto omvormt tot benzinewagen. Gewoonlijk gaat de transitie in omgekeerde richting. Maar kijk, in Japan bekijken ze de zaken graag eens vanuit een andere bril.

De MX-30 is de eerste volledig elektrische auto van Mazda. Hij werd onthuld in 2019 en moet in België leverbaar worden tegen het einde van 2020.

Nu kondigt de constructeur een benzineversie aan met milde hybride setup. De auto krijgt de e-Skyactiv G badge. Volgens de huidige stand van zaken wordt de MX-30 e-Skyactiv G enkel leverbaar in Japan, al gaan er ook geruchten dat er voor Europa nog een plug-in hybride in de pijplijn zit.