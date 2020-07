Autosalon van Genève wordt ook in 2021 afgelast

Net zoals dit jaar krijgen we ook in 2021 geen Autosalon van Genève.

Sinds mensenheugenis gaat elk jaar in maart het autosalon van Genève (GIMS) door in Zwitserland. Aangezien de autosector door moeilijke tijden gaat, zijn de meeste autosalons ten dode opgeschreven. In Europa leken enkel Genève en Brussel op langere termijn overlevingskansen te hebben.

Door de Corona-uitbraak werd de 2020-editie echter geannuleerd. Dit heeft een zware financiële krater geslagen bij de organisatie waardoor deze beslist heeft om ook de 2021-editie op voorhand te annuleren.

Of er in 2022 een Genève autosalon komt is nog niet helemaal zeker. De organisatie plant het salon te verkopen aan Palexpo SA, de uitbater van de hallen waar het evenement gewoonlijk plaatsvindt.