“Versnel verbod op dieselauto’s in Brussel”

Dieselauto’s zijn vanaf 2030 verboden in Brussel, maar stadsbeweging BRAL wil dat die deadline vervroegd wordt.

Net als vele andere grootsteden heeft ook Brussel een tijdschema om dieselauto’s te bannen. Vanaf 2022 mogen Euro 4 diesels niet meer binnen, vanaf 2025 wordt de Euro 5 verboden en vanaf 2030 wordt zelfs de meest recente diesel, de Euro 6d, verbannen.

De Brusselse stadsbeweging BRAL vindt dat echter niet snel genoeg gaan. Via een persbericht (22 november 2021) laten ze aan de Brusselse politiek weten dat alle dieselmotoren zo snel als mogelijk verboden moeten worden.

BRAL voelt zich bij deze vraag gesterkt door een recente studie (november 2021) van het ICCT, het “International Council on Clean Transportation”. In hun rapport met de titel “Evaluation of real-world vehicle emissions in Brussels” komen ze tot de conclusie dat dieselwagens de luchtkwaliteit in onze hoofdstad harder aantasten dan in theorie.

Om tot die vaststelling te komen deed het ICCT in de herfst van 2020 metingen bij ongeveer 130.000 voertuigen in Brussel. Daaruit blijkt dat Euro 4 dieselauto’s slechts 10% van het totale verkeer uitmaken, maar dat ze wel zorgen voor 25% van alle NOx-uitstoot, en voor de helft van alle fijnstof-uitstoot. De Euro 5 en Euro 6 diesels doen het beter, maar zorgen wel voor meer uitstoot dan hun homologatiecijfers aangeven.

Parijs krijgt al dieselverbod in 2024

Volgens Raf Pauly, coördinator voor BRAL, is het dan ook goed dat Euro 4 diesels vanaf januari 2022 verboden worden, maar hij wil dat Brussel verder gaat: “Dit rapport toont aan hoe belangrijk de komende uitfasering van Euro 4 diesels in januari 2022 is voor de luchtkwaliteit in Brussel, en dat de lage-emissiezone een belangrijk instrument is. Maar het toont ook aan dat voor de andere, talrijkere dieselmotoren de uitstoot van stikstofdioxide en fijne deeltjes te hoog is. Dieselmotoren behoren tot het verleden. In Parijs zullen ze vanaf 2024 verboden zijn. We moeten de uitfasering van deze motoren zo snel mogelijk, en vóór 2030, versnellen.”

Volgens BRAL moet de dieselban ervoor zorgen dat er minder Brusselaars vroegtijdig overlijden ten gevolge van luchtvervuiling, en zal het ook kosten besparen in de gezondheidszorg.

