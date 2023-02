BMW X5 plug-in krijgt facelift (2023)

BMW’s plug-in hybride bestseller, de X5 PHEV, krijgt een stevige facelift met een nog sterkere aandrijflijn.





De BMW X5 PHEV staat steevast op één in de Belgische verkoopcijfers van plug-in hybride auto’s. In 2022 werden er maar liefst 3.539 nieuwe exemplaren van ingeschreven. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar dat zijn er 10 per dag!

Logisch dus dat BMW het conservatief houdt bij de facelift van dit model, want ze willen natuurlijk geen trouwe klanten wegjagen. Met conservatief doelen we uiteraard op de grille, die in dit geval geen monsterlijke proporties aanneemt, maar ongeveer dezelfde dimensies behoudt als de pre-facelift. Voortaan kan je die grille optioneel wel uitrusten met verlichting.

Verdere esthetische ingrepen zijn smallere koplampen en een hertekende voorbumper, die de X5 weer iets hedendaagser laten aanvoelen, maar hem nog altijd stijlvol en geraffineerd houden.

Curved display

Binnenin kunnen klanten o.a. genieten van een nieuw dashboard met een “curved display”.

Ook de plug-in hybride aandrijflijn wordt onder handen genomen. De xDrive45e badge wordt voortaan ingeruild voor een “xDrive50e” exemplaar. Die xDrive50e ziet z’n batterijcapaciteit stijgen van 21,6 kWh (netto) naar 25,7 kWh (netto), en het systeemvermogen groeit van 394 pk naar een indrukwekkende 490 pk. In theorie geraakt de X5 xDrive50e 94 à 110 km (WLTP) ver door enkel stroom te verbruiken, al zal dat in de praktijk naar onze verwachting dichter bij de 75 km liggen, wat nog altijd een mooi cijfer is voor een PHEV. De officiële CO2-uitstoot bedraagt 18 tot 26 g/km (WLTP).

Het elektrische gedeelte wordt geassisteerd door een 3-liter zescilinder benzinemotor, die met een lege accu uiteraard wel een stevig slokje lust. Reken op ongeveer 10 liter per 100 km.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de nieuwe plug-in hybride Range Rovers, voegt BMW geen snellaadtechnologie toe aan de X5. De X5 xDrive50e kan éénfasig laden met een maximum vermogen van 7,4 kW, goed voor een 0% tot 100% laadbeurt in ongeveer 4,5 uur.

De gefacelifte X5 blijft overigens leverbaar met benzine- en dieselmotoren (xDrive30d, xDrive40i, M60i xDrive), die voortaan allemaal milde hybride technologie aan boord hebben.

Prijzen

De BMW X5 xDrive50e staat in de Belgische catalogus met een vanafprijs van 95.250€, en daarmee is hij 8.300€ duurder dan de uittredende xDrive45e. Tien procent extra dus, wat dit jaar zowat de standaard lijkt te zijn voor een indexaanpassing.

De goedkoopste X5 is momenteel de diesel (xDrive30d), die je vanaf 80.650€ de showroom kan buiten rijden.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.