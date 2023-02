Elektriciteitsprijs blijft dalen in februari 2023

De Vlaamse elektriciteitsprijs daalt in februari 2023 voor de vijfde maand op rij. Daarmee is de residentiële elektriciteitsprijs 18% goedkoper dan een jaar geleden, maar nog altijd 50% duurder dan twee jaar geleden.





Twee jaar geleden, in februari 2021, betaalde een gezin bij het aangaan van een nieuw elektriciteitscontract bij de goedkoopste leverancier, voor een verbruik van 1.600 kWh dag en 1.900 kWh dal, gemiddeld 0,22€ (goedkoopste netbeheerder) tot 0,26€ (duurste netbeheerder) per kWh. Een jaar later, in februari 2022, bij de invasie van Oekraïne, was dat al gestegen naar 0,40€ tot 0,44€. Dat steeg na de invasie naar een piek in september 2022 van 0,85€ tot 0,88€, en is sindsdien dalende. Momenteel, in februari 2023, betaal je voor een dergelijk nieuw contract 0,33€ tot 0,36€ per kWh. Dat is 17% à 18% goedkoper dan een jaar geleden (februari 2022), maar nog altijd 38% tot 50% duurder dan twee jaar geleden (februari 2021). Het positieve nieuws is dat de dalende trend zich verder zet.

Het sociaal tarief is deze maand gedaald naar 0,26€ per kWh voor wie bovenstaande verbruikscijfers heeft. In januari 2023 bedroeg het 0,28€ en in december 2022 0,24€.

Wie bovenop z’n basisverbruik ook nog eens een elektrische auto oplaadt met netstroom aan daltarief (zonder zonnepanelen dus), moet voor dat surplusverbruik rekenen op een kWh-bedrag van 0,28€ tot 0,31€. Voor een elektrische auto die 20 kWh per 100 km verbruikt (laadverliezen inbegrepen), komt dat overeen met 5,6€ tot 6,2€ per 100 km. Om aan deze bedragen te komen moet je dus wel traag laden, zodat je capaciteitstarief niet de hoogte in gaat, anders zal het hogere capaciteitstarief je kWh-prijs verhogen. Een elektrische auto traag laden via het gewone stopcontact zorgt voor een belasting van 2 à 3 kW, maar via een thuislaadpaal kan je op één fase tot 7,4 kW gaan.

