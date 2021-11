Tesla prijzen stijgen opnieuw

Tesla verhoogt opnieuw de prijzen van enkele modellen in z’n gamma.

Tesla is in 2021 consistent in het verhogen van z’n prijzen. In februari gingen de Supercharger tarieven stevig de hoogte in, en in de maanden daarop werden de prijzen van hun auto’s regelmatig naar boven aangepast.

Vandaag komen er opnieuw prijsverhogingen. In het Model 3 gamma ziet de Long Range versie z’n prijs stijgen van 56.990€ naar 57.990€. De goedkoopste Model Y, wat momenteel de Long Range is, stijgt op zijn beurt van 63.000€ naar 64.000€.

Tesla is lang geprezen alsof het goed voorbereid was op de halfgeleider-tekorten ten gevolge van de coronamaatregelen, maar in de Amerikaanse pers gaan er nu toch geruchten over toenemende toeleveringsproblemen. Dat zou een deel van de prijsstijgingen kunnen verklaren.

Verder is Tesla’s CEO Elon Musk angstig over de hoge inflatie in de VS, wat ook een deel van de verklaring kan zijn.

