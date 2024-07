Dit is de nieuwe Tesla Model Y! (2025)

Er is een gecamoufleerde versie gespot van de Tesla Model Y facelift.

Het is geen geheim dat Tesla aan een update werkt van z’n best verkochte auto, de Model Y. De introductie van deze facelift, met codenaam Juniper, werd echter reeds een aantal keren uitgesteld. Tesla heeft momenteel andere katten te geselen, en heeft er daardoor voor gekozen om de Model Y zo lang als mogelijk te verkopen in z’n huidige vorm.

Na een lange radiostilte ontvangen we vandaag eindelijk nog eens een signaal dat de nieuwe Model Y er toch zit aan te komen. Een reddit-gebruiker heeft gisteren namelijk een gecamoufleerd exemplaar gespot in de Verenigde Staten. Enkel de voor- en achterkant zijn afgedekt, waardoor we er van uit kunnen gaan dat de esthetische wijzigingen zich vooral daar zullen bevinden.

LEES OOK: Ons verlanglijstje voor de nieuwe Tesla Model Y

Wanneer deze Model Y facelift op de markt komt is niet officieel bekend. Mochten we een gokje mogen doen, dan denken we aan begin 2025.

Bedankt om dit artikel te lezen! Wil je eGear.be helpen? Dat kan met tips aan de redactie, een donatie en constructieve discussies in de reacties.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.