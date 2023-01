We krijgen steeds meer vragen over elektrische tweedehandsauto’s, dus hebben we er op de redactie zelf één gekocht om aandachtspunten te ontdekken. Het is een Smart Fortwo EQ uit 2019 geworden.





Met een nagelnieuwe elektrische leasewagen rijden is immers comfortabel, maar hoe gaat het wanneer er al wat kilometers op de teller staan, je de auto koopt en zelf voor eventuele problemen opdraait? En is dat dan anders dan het kopen van een thermische tweedehandsauto?

Via deze liveblog houden we de “grote gebeurtenissen” uit het leven van onze Smart bij. Heb je vragen over deze EV, stel ze in de reacties!

24 januari 2023: smartphone app

De Smart EQ beschikt over de mogelijkheid om via een smartphone app één en ander op afstand te regelen. Zo kan je bijvoorbeeld het batterijpercentage checken, of de auto voorverwarmen. De connectiviteit hiervoor is drie jaar inbegrepen, en was voor ons juist afgelopen.

Ik heb op 8 december 2022 gemaild naar de dealer waar de auto nieuw gekocht en onderhouden werd, Hedin Sint-Martens-Latem, om te informeren naar de voorwaarden om deze dienst verder te blijven gebruiken, maar wacht nog steeds op een antwoord. Nu redden we het zonder die app ook wel, dus ik ben er nog niet verder achteraan gegaan.

6 december 2022: de aankoop

Ik ben altijd fan geweest van de elektrische Smart, dus de beslissing om voor deze te gaan was snel gevallen. Onze occasion, een fortwo EQ uit 2019 met 23.500 km op de teller, had een vraagprijs van 17.900€ en veel onderhandelingsmarge zat er niet op. Van een particulier gekocht, dus zonder garantie.

De car-pass had één opvallende kilometerstand, waar de eigenaar in eerste instantie geen verklaring voor had. Uiteindelijk bleek dat de infotainment unit/scherm twee keer vervangen is onder garantie.

Door z’n bescheiden uiterlijk zou je het hem niet nageven, maar onze Smart is toch uitgerust met enige luxe: verwarmde zetel- en stuurverwarming, een panoramisch dak, automatische airco, bluetooth connectiviteit en cruise control (spijtig genoeg niet adaptief).

Ik had eigenlijk een mat grijze op de wishlist, maar het aanbod is beperkt, dus het is een witte met zwarte accenten geworden.