Tesla achterna: Polestar lanceert referral programma

Voortaan kan je prijzen winnen als je een Polestar klant aanbrengt, want in navolging van Tesla, biedt nu ook Polestar een referral programma aan.

Tesla was enkele jaren terug pionier in de autosector door een referral programma uit te rollen. Sinds 2021 is het Tesla referral programma echter volledig beëindigd, en Polestar komt die leegte nu opvullen.







Vandaag stuurde Polestar een persbericht uit om zijn referral programma aan te kondigen. Het komt er op neer dat bestaande Polestar klanten hun referral code kunnen doorgeven aan nieuwe klanten, en beide partijen krijgen een beloning bij een succesvolle aankoop van een nieuwe auto.

Beloningen

De beloningen zijn bij Polestar bescheidener dan in de begindagen van het Tesla referral programma, maar dan kan je natuurlijk iets zeggen over een gegeven paard en zo.

Nieuwe klanten die een referral link gebruiken krijgen 100€ oplaadtegoed bij een lokale aanbieder van publiek laden, ofwel een Google-pakket met Google Nest Hub.

Referral gevers, bestaande klanten dus, komen in aanmerking voor verschillende beloningen, afhankelijk van hun beloningsniveau, waaronder een Houdini Power Houdi (die ook het Polestar-team draagt), oplaadtegoeden, een pakket met Google Nest Hub en een unieke ontwerpschets getekend door één van de Polestar-ontwerpers.

