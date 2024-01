Elektrische auto thuis opladen 32% goedkoper dan jaar geleden

Wie in januari 2024 een nieuw variabel elektriciteitscontract afsluit, betaalt voor het opladen van zijn elektrische auto aan daltarief in het beste geval 0,23€ per kWh. In januari 2023 was dat nog 0,34€ per kWh.





Net als de gasprijzen gaan de residentiële elektriciteitsprijzen sinds de absolute piek in de herfst van 2022 quasi maand na maand in dalende lijn. Dit blijkt uit data van de V-Test van VREG, een overheidstool waarmee je een goedkoper elektriciteitscontract kan vinden.

Gezinnen die deze maand (januari 2024) een nieuw elektriciteitscontract aangaan, moeten voor een verbruik van 1.600 kWh piek en 1.900 kWh dal rekenen op een jaarbedrag van 970€ (goedkoopste netbeheerder) tot 1.065€ (duurste netbeheerder) bij de goedkoopste leverancier. Dit komt overeen met een kWh-prijs van 0,28€ tot 0,30€.

Thuis laden met netstroom aan daltarief

Wie bovenop z’n basisverbruik ook nog eens een elektrische auto oplaadt met netstroom aan daltarief (zonder zonnepanelen dus), moet voor dat surplusverbruik in het beste geval rekenen op een kWh-bedrag van 0,23€.

In januari 2023 kwamen we voor deze waarde nog uit op 0,34€. Het is nu dus 32% goedkoper dan exact een jaar geleden. Tijdens de absolute piek (september 2022) van de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne kwam deze waarde uit op 0,70€.

We zitten nu eindelijk terug op het niveau van voor de invasie in Oekraïne. In oktober 2021, 4 maanden voor de inval, kostte het eveneens 0,23€ per kWh om een elektrische auto thuis op te laden met netstroom aan daltarief (voor een nieuw contract afgesloten in oktober 2021).

In februari 2020, net voor de uitbraak van de coronapandemie, kwamen we voor deze waarde nog uit op 0,17€ per kWh, maar tot een dergelijk lage prijs zullen we allicht niet meer dalen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.