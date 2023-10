De BMW iX2 xDrive30 is een volledig elektrische auto met een realistisch rijbereik van 335 km. De auto zal vanaf eind 2023 te bestellen zijn in België.

De BMW iX2 xDrive30 zal naar schatting 59.100€ kosten in België. Een officiële Belgische prijs zal BMW eind 2023 aankondigen. In 2024 komt er mogelijks een goedkopere versie, de BMW iX2 xDrive20, die dan naar schatting 50.000€ zou kosten.



✪ Prijs: geschatte nieuwprijzen in België, inclusief BTW.