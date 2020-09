Nieuwe Skoda Octavia krijgt 5 alternatieve aandrijflijnen

De volledig nieuwe, vierde generatie, Skoda Octavia krijgt naast benzine- en diesel- ook hybride en CNG-motoren.

Enkele maanden geleden lanceerde Skoda z’n nieuwe Octavia met diesel- en benzinemotoren. Nu voegen de Tsjechen daar vijf alternatieve aandrijfopties aan toe; CNG, twee milde hybrides en twee plug-in hybride versies. Al deze aandrijfvormen zijn verkrijgbaar op zowel de sedan als de break (Combi).

Aardgas

Net als de vorige generatie Octavia, krijgt ook de nieuwe een aandrijving op aardgas. De Octavia G-TEC wordt voorwielaangedreven door een 1.5 TSI-motor die 131 pk levert. Volgens de WLTP-cyclus komt het verbruik uit op 3,6 tot 4,5 kg per 100 km. De aardgastank kan 17,33 kg CNG opslaan. De auto beschikt ook over een 9-liter benzinetank waardoor het totale rijbereik volgens Skoda uitkomt op 690 km.

Milde hybride

Voor de eerste keer sinds z’n bestaan krijgt de Octavia milde hybride technologie. De Octavia E-TEC wordt aangedreven door ofwel een 1.0-driecilinder-TSI-benzine (110 pk) of een 1.5-viercilinder-TSI-benzinemotor (150 pk). Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een 48V mild hybridesysteem met een batterij van 0,6 kWh. Volgens Skoda verlaagt deze setup het verbruik met ongeveer 0,4 liter per 100 km. Wat een milde hybride juist is, lees je hier.

Plug-in hybride

Ook de eerste keer voor de Octavia, is de introductie van plug-in hybride systemen. De plug-in hybride komt meteen in twee smaakjes, de “gewone” iV plug-in hybride met 204 pk, en de sportieve “RS iV” met 245 pk.

Beide stekkerhybrides beschikken over een batterij met 13 kWh capaciteit, die volgens WLTP een elektrische range van 60 km oplevert. Naar onze inschatting zullen ook de praktijkcijfers daar niet ver vanaf zitten. De officiële CO2-uitstoot zal volgens Skoda, naargelang de uitvoering, rond de 30 gram per kilometer schommelen.

Prijzen zijn er voorlopig nog niet, maar van zodra deze bekend worden, ontvang je ze in onze Whatsapp groep.