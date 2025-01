EU stelt 5 commissarissen aan om elektrische auto subsidie vorm te geven

De Europese EV-subsidie wordt mogelijk onderdeel van een groter plan om de Europese autosector te redden.

Gisteren hoste Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen een topontmoeting in Brussel voor de Europese autosector. Op het “Strategic Dialogue on the Future of the European Automotive Industry”-event staken zowel CEO’s van de grote Europese autoconcerns, eurocommissarissen als vakbondsleiders de koppen bij elkaar om te discussiëren over de toekomst van de Europese automobielindustrie.

De sector zit in zwaar weer door de snelle transitie richting elektrische auto’s, Europese monsterboetes voor te hoge CO2-uitstoot, oneerlijke concurrentie uit China, hoge energieprijzen, de vertraagde economie en de dreiging van hogere importtarieven voor export naar de VS. De Europese Commissie wil een plan uitwerken om de Europese autosector weer op de rails te krijgen, en het hoofd te kunnen bieden aan voornoemde uitdagingen.

Vorige week in Davos gaf Duits bondskanselier Olaf Scholz al een voorzet door een Europese subsidie voor elektrische auto’s aan te kondigen. Uiteraard moet dit plan eerst via de Europese Commissie passeren. Ursula von der Leyen heeft vandaag dan ook 5 eurocommissarissen aangesteld om een groter plan uit te werken om de sector te redden, en een EV-subsidie kan daar onderdeel van uitmaken. Het gaat om Apostolos Tzitzikostas (duurzaam transport en toerisme), Wopke Hoekstra (klimaat, net zero en schone groei), Stéphane Séjourné (welvaart en industriële strategie), Henna Virkkunen (technologische soevereiniteit en veiligheid) en Roxana Mînzatu (sociale rechten).

Dit team moet volgens von der Leyen vernieuwing in de autosector stimuleren en een wetgevend kader creëren dat pragmatisch en voorspelbaar is.

Ook e-fuels (synthetische brandstoffen) voor personenwagens liggen als onderdeel van dit plan weer op tafel, als poging om het verbod op fossiele auto’s na 2035 uit te stellen.

Het actieplan zal normaal gezien op 5 maart 2025 gepresenteerd worden.