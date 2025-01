Europa wil je subsidies geven om een elektrische auto te kopen

Vlaanderen geeft je in 2025 geen subsidie meer voor je elektrische auto, maar Europa binnenkort misschien wel!

Iedereen moet en zal elektrisch gaan rijden in Europa, dat had je allicht al door. De Europese consument is echter maar moeizaam te overtuigen.

Wanneer de Europese consument subsidies krijgt voor de aankoop van een elektrische auto gaat het overtuigingsproces wel gemakkelijker. Dat hebben we de voorbije jaren al kunnen vaststellen in ondermeer Duitsland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het probleem is echter dat die subsidies bijna overal in de EU zijn stopgezet.

In Vlaanderen ging de meest recente EV-subsidie eind 2024 op de schop, en Duitsland schrapte hun subsidie zelfs al eind 2023. Daardoor viel de Duitse EV-verkoop fors terug in 2024.

Momenteel zitten onze politieke leiders samen in Davos, en daar wordt volgens Automotive News hard gebrainstormd over een uniforme EV-subsidie voor alle Europeanen. Gedaan dus met lokale overheden die aanmodderen en op eerder genomen beslissingen terugkomen wanneer de politieke wind keert of wanneer het budgettair krap wordt.

Olaf Scholz, bondskanselier van de in november 2024 gevallen Duitse regering, zei in Davos publiekelijk dat hij verheugd is dat de Europese Commissie zijn voorstel voor een Europese EV-subsidie heeft opgenomen. In februari 2025 zijn er in Duitsland (vervroegde) verkiezingen en Scholz belooft in zijn programma een tijdelijk belastingvoordeel voor elektrische auto’s die in Duitsland geproduceerd worden.

Een Europese subsidie enkel voor Duitse auto’s zou niet stroken met de Europese gedachte, dus de kans is groot dat de subsidie zal gelden voor EV’s die in Europa geproduceerd worden. Iets wat ook in de huidige protectionistische tijdsgeest zou passen.