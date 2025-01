Elektrische Porsche Macan krijgt dan toch een benzinemotor?

Het gerucht over de elektrische Macan met benzinemotor steekt weer de kop op.

We schreven het reeds op 2 december 2024, de in 2024 geïntroduceerd Porsche Macan EV krijgt mogelijk een benzinemotor. Het nieuws werd gebracht door de Britse autojournalist Sam Fane, maar het werd door Porsche ontkend via diezelfde journalist.

Vorige week kwam het Britse magazine Autocar met hetzelfde verhaal. Net zoals Fane, citeert Autocar anonieme “Porsche insiders”.

De reden waarom Porsche een plofmotor voor de elektrische Macan overweegt is niet ver te zoeken. De vorige Macan (met benzinemotor) is het best verkochte Porsche-model, de globale verkoopcijfers daalden in 2024 voor Porsche, de Taycan-verkoop daalt zelfs zeer sterk en de elektrische Macan doet het niet slecht maar kan voor dit alles tot hiertoe niet voldoende compenseren.