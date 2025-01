Zoveel bezoekers kwamen er naar het Autosalon Brussel 2025.

Gisteren heeft de 2025-editie van het Autosalon de deuren gesloten. Van 10 tot 19 januari 2025 mocht het salon 307.363 bezoekers ontvangen.

Dat zijn er 38,7% minder dan in de laatste pre-corona-editie, in 2020. Een opsteker is dat het er wel 13,4% meer zijn dan tijdens de vorige editie in 2023. In 2023 ontving het salon namelijk 271.057 bezoekers, en o.a. omdat dat er relatief weinig waren kwam er in 2024 geen Autosalon.

Nu de bezoekersaantallen weer in stijgende lijn zitten, is er in ieder geval een kans dat organisator Febiac in 2026 opnieuw een salon organiseert.