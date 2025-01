Europese autoverkoop stijgt, maar elektrische auto daalde 6% in 2024

Europa wil meer elektrische auto’s op de wegen, maar de verkoopcijfers zaten niet mee in 2024.

In BelgiĆ« ging het heel goed met de verkoop van elektrische auto’s in 2024, maar slecht met de automarkt in z’n geheel.

Op Europees niveau is het verhaal omgekeerd. De verkoop van nieuwe auto’s steeg in Europa met 0,8%, van 10.548.165 in 2023 naar 10.632.381 in 2024. De elektrische auto boert echter achteruit. In 2023 werden er in Europa nog 1.538.106 nieuwe elektrische auto’s ingeschreven, terwijl er dat in 2024 maar 1.447.934 waren, een daling van bijna 6% (5,86% om precies te zijn)! Dit alles werd becijferd door de Europese federatie van autobouwers ACEA.

LEES OOK: Europa wil je subsidies geven om een elektrische auto te kopen

De daling is vooral toe te schrijven aan Duitsland, waar er in 2024 geen subsidie meer te verkrijgen viel voor elektrische auto’s.