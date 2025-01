OFFICIEEL: Zoveel kost vernieuwde Tesla Model Y (2025)

De Tesla Model Y facelift heeft een Belgische prijs gekregen.

Deze maand lanceerde Tesla de facelift-versie van de Model Y in China. Daarbij publiceerde het ook meteen de Chinese prijs.

Vandaag is de vernieuwde Model Y op de Europese Tesla-website gezet, inclusief zijn Belgische prijs.

Slecht nieuws is dat de vernieuwde Model Y 17% duurder wordt. De vanafprijs is nu 61.990€ voor de Long Range AWD (launch edition), terwijl de pre-facelift Long Range AWD 52.990€ kost. Later komen er allicht ook nog goedkopere versies. Allicht tot dan blijft Tesla ook de pre-facelift aanbieden.

Goed nieuws is dat de facelift Model Y allicht al begin maart 2025 geleverd kan worden, en allicht vanuit de Duitse Gigafactory (dus niet made in China). Volgens de Duitse publicatie Handelsblatt zou de productie reeds opgestart zijn in Berlijn.