Tesla Model Y facelift productie start in Berlijn, Belgische introductie nabij

De Europese productie van de Tesla Model Y facelift is vandaag opgestart in Duitsland.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Handelsblatt is de productie van de vernieuwde Tesla Model Y facelift vandaag (14 januari 2025) van start gegaan in Berlijn. De medewerkers van de Gigafactory in Berlijn werden daar gisteren over ingelicht.

OOK INTERESSANT: 57 elektrische auto’s die tot 11.460€ korting krijgen tijdens Autosalon

Toen de Model Y facelift vorige week gelanceerd werd in China, werd het ook duidelijk dat een Europese lancering pas later in 2025 zou volgen. Nu ook de Europese productie van start is gegaan, kan een lancering in België niet meer veraf zijn.

De Model Y facelift zal initieel verkrijgbaar zijn met twee aandrijflijnen, lees er hier meer over.