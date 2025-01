OFFICIEEL: Skoda publiceert prijzen van Enyaq facelift (2025)

Skoda heeft de prijzen gepubliceerd van de Enyaq facelift (2025).

De Skoda Enyaq is een belangrijke auto voor het VW-concern. In België is het de tiende best verkochte elektrische auto, en op Europees niveau staat hij zelfs op plaats 4.

De facelift-versie die Skoda eerder deze maand onthulde is dan ook welgekomen om het succes verder te zetten.

Gisteren heeft Skoda België de prijzen gepubliceerd van de vernieuwde Enyaq. De goedkoopste Enyaq, de 60, komt uit op 49.755€ inclusief BTW. Daarmee is hij 4.065€ duurder dan de 60-versie van de pre-facelift. In 2024, toen de Vlaamse overheid nog een premie van 5.000€ gaf, was er zelfs even een 60 “Go”-basisuitvoering voor 39.990€.

De vernieuwde Enyaq zoekt het dus hogerop. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat Skoda nu de kleinere Elroq in het gamma heeft. Die Elroq heeft momenteel een vanafprijs van 36.490€, waarmee hij 13.265€ goedkoper uitkomt dan de goedkoopste Enyaq. De kans is onzes inziens groot dat de Elroq dan ook de Enyaq zal verdringen uit de top 10 van de verkoopcijfers.

De prijzen van alle Enyaq facelift uitvoeringen vind je hieronder: